Армія РФ завдала ударів по Лиману: загорілися понад 10 будинків, виникла масштабна лісова пожежа

Вранці 10 липня російська армія обстріляла приватний сектор міста Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Загорілися будинки та господарські споруди на території шести приватних домоволодінь. Рятувальники загасили пожежі.
Після обіду окупанти обстріляли лісовий масив, внаслідок чого загорілася лісова підстилка на площі 65 гектарів.
Увечері ЗС РФ знову обстріляли приватний сектор. Загорілися шість будинків, господарська споруда та суха рослинність. Бійці ДСНС загасили всі пожежі.
Нагадаємо, що вночі 11 липня війська Росії обстріляли селище Райське на Донеччині, внаслідок чого є поранені.