Стала відома сума штрафу за несвоєчасне уточнення даних у «Резерв+»

У «Резерв+» запустився новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов'язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг і паперів. Це дає змогу оперативно закрити справу про адміністративне порушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.
У першій версії сервісу буде доступна тільки сплата штрафу за несвоєчасне уточнення персональних даних. Заплатити штраф за інші порушення військового обліку в «Резерв+» можна буде пізніше.
Як сплатити штраф онлайн?
Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів з моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн.
У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.
Нагадаємо, в оновленні застосунку «Резерв+» додали дві нові відстрочки для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.
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