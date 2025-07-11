Стала відома сума штрафу за несвоєчасне уточнення даних у «Резерв+»

У застосунку «Резерв+» тепер можна сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних онлайн.

У «Резерв+» запустився новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов'язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг і паперів. Це дає змогу оперативно закрити справу про адміністративне порушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.



У першій версії сервісу буде доступна тільки сплата штрафу за несвоєчасне уточнення персональних даних. Заплатити штраф за інші порушення військового обліку в «Резерв+» можна буде пізніше.

Як сплатити штраф онлайн?

Оновити «Резерв+» до останньої версії та зайти в застосунок.

Перейти в розділ «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення і протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.

Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення і червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів з моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн.



У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

Нагадаємо, в оновленні застосунку «Резерв+» додали дві нові відстрочки для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.