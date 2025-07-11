ГУР та партизани підірвали російську базу в окупованому Мелітополі: ліквідовані росгвардійці

Підрив російської бази в окупованому Мелітополі. Фото: ГУР

10 липня ГУР та рух опору провели операцію в окупованому місті Мелітополь Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



На території підприємства, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух.



«Детонація сталася у момент, коли окупанти «розслаблено» розвантажували військовий транспорт», – розповіли у ГУР.



В результаті ліквідовані п'ять військовослужбовців Росгвардії. Також знищена апаратна станція забезпечення супутниковим зв'язком, яку командири ЗС РФ планували використовувати для управління військами.

Нагадаємо, що ГУР та ЗСУ провели операцію на Лиманському напрямку, врятовані важкопоранені українські військові.