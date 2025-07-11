Андріївка Краматорського району залишилася без світла через атаки армії РФ

Через російські обстріли пошкоджено систему газопостачання в селі Андріївка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгаз.
«Аварійна бригада Краматорського УГГ локалізувала аварійну ситуацію, призупинивши газопостачання до 28 будинків приватного сектору. Втім, через повторний обстріл газопостачання вимушено відключено у всьому населеному пункті — 51 будинок приватного сектору», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, проводити ремонтно-відновлювальні роботи поки неможливо через загрозу обстрілу.
Раніше ми писали, що 9 липня російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумській області. У Сумах, Сумському та Охтирському районах фіксують проблеми з електроенергією.
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