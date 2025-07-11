Укриття у Слов’янську можуть вмістити понад 26 тисяч осіб

Будівництво укриття у Слов’янську у 2023 році. Фото: Facebook/ Вадим Лях

Укриття у Слов’янську Донецької області розраховані на 26 тисяч 704 людини. Тобто, приблизно на половину від кількості людей, які зараз проживають у місті.

Таку інформацію виданню «Новини Донбасу» надала Слов’янська міська військова адміністрація у відповіді на запит.

Так, на території Слов’янської громади існує чотири види укриттів:

Захисні споруди цивільного захисту.

Кількість: 53

Вони можуть вмістити 16710 осіб.

Кількість: 53 Вони можуть вмістити 16710 осіб. Протирадіаційне укриття на 50 людей.

Кількість: 1

Може вмістити 50 людей.





Кількість: 1 Може вмістити 50 людей. Найпростіші укриття.

Кількість: 58

Розраховані на 9692 особи.





Кількість: 58 Розраховані на 9692 особи. Мобільні укриття в місцях найбільшого скупчення людей.

Кількість: 14

Вони здатні вмістити 252 людини.

Військова адміністрація наголосила, що всі ці укриття придатні для захисту та цілодобово відкриті.

Тим часом наприкінці червня голова Слов’янської МВА Вадим Лях повідомляв, що у місті зараз проживає близько 56 тисяч мешканців. Тобто, міські укриття наразі можуть одномоментно вмістити приблизно на половину населення.

Але, в адміністрації заявили, що на території Слов’янської громади є ще близько 15 тисяч приватних будинків з підвалами, де можуть укритися 45 тисяч осіб. Із відповіді на запит неясно, мова лише про господарів цих будинків чи ні, бо якщо будинки приватні, навряд доступ до них є вільним та цілодобовим. Тож, вважати їх повноцінними та надійними укриттями виключно для всіх скоріш за все не варто.

Нагадаємо, як повідомили в Слов'янській військовій адміністрації у відповідь на запит «НД», на укриття у Слов’янську в цьому році витратять понад 25 мільйонів гривень.

У березні на Донеччині налічувався 1591 об'єкт цивільного захисту.