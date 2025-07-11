У Добропіллі відбувся обвал породи на шахті: є жертва

На шахті Алмазна ДП Добропіллявугілля-видобуток (знаходиться в місті Добропілля Донецької області) стався обвал. Внаслідок інциденту загинув гірник. Про це повідомив народний депутат України голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.
«Близько 11 диспетчер шахти через обвал у третій північній лаві на горизонті 550 метрів викликав рятувальників. На момент обвалу в вибої перебувало 134 гірники, 26 із них були на аварійній ділянці», — зазначив він.
За словами Волинця, від отриманих травм загинув гірничий майстер підземної ділянки 1978 року народження.
Як зазначається, російські окупанти цілеспрямовано атакують об'єкти енергетичної інфраструктури, які видобувають підприємства Донеччини.
Раніше ми писали, що шахтоуправління Покровське, найбільша шахта в Покровську, зруйнована внаслідок російських обстрілів.
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