ЗСУ уразили авіазавод «МіГ» та підприємство з виготовлення ракет для ППО

У ніч на 11 липня українські військовослужбовці вдарили по Луховицькому авіаційному заводу ім. Вороніна та Конструкторському бюро приладобудування ім. академіка Шипунова. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
У відомстві уточнили, що фахівці в авіаційному заводі виконують повний спектр робіт — від механічної обробки деталей до остаточного збирання, льотних випробувань та здавання російських бойових літаків МіГ.
На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
Крім того, під удар порапило Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК).
На території бюро було зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку мети.
Результати ураження уточнюються.
Раніше ми писали, що 10 липня ГУР та опір провели операцію в окупованому місті Мелітополь Запорізької області.
Переможемо цензуру разом!