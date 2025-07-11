Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ уразили авіазавод «МіГ» та підприємство з виготовлення ракет для ППО

11 липня 2025, 17:29

ЗСУ уразили авіазавод «МіГ» та підприємство з виготовлення ракет для ППО

Сили оборони вдарили по заводу МіГ та підприємству з виробництва ракет у РФ. Фото: https://dispomix.ru Сили оборони вдарили по заводу МіГ та підприємству з виробництва ракет у РФ. Фото: https://dispomix.ru

У ніч на 11 липня українські військовослужбовці вдарили по Луховицькому авіаційному заводу ім. Вороніна та Конструкторському бюро приладобудування ім. академіка Шипунова. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

У відомстві уточнили, що фахівці в авіаційному заводі виконують повний спектр робіт — від механічної обробки деталей до остаточного збирання, льотних випробувань та здавання російських бойових літаків МіГ.

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, під удар порапило Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК).

На території бюро було зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку мети.

Результати ураження уточнюються.

Раніше ми писали, що 10 липня ГУР та опір провели операцію в окупованому місті Мелітополь Запорізької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія
Організації
Генеральний штаб ЗСУ
Інше
удари по РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:52
Смертельна ДТП в окупованому Єнакієвому: позашляховик протаранив маршрутку
09:30
Штрафи та заборона на виїзд: що загрожує власникам машин без російських номерів на окупованій території
20:40
Губарєв про війну: «м'ясорубка» без сенсу та мільйон жертв
19:05
ФСБ повідомила про затримання «шпигуна» на користь України
16:47
В окупованій Луганській області закриють мережу коледжів та технікумів – ОВА
13:06
Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ
10:50
Маніпуляції на мовному ґрунті: окупанти залякують українців на захоплених територіях репресіями проти російськомовних дітей
21:08
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
11:48
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
10:47
ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій
10:18
Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини
09:09
РФ перетворює окуповані території на офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата
12:58
Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області
12:08
РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори
11:37
На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі
10:32
На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий
22:50
В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА
усі новини
20:43
Америка відновила постачання військової допомоги Україні
20:20
Політв'язень Коломієць повернувся до України після 10 років за ґратами у РФ
19:29
Армія РФ за 11 днів вбила 17 цивільних у Покровській громаді: ситуація складна
18:10
Рятувальники доставили технічну воду мешканцям прифронтової Дружківки
17:33
На укриття у Слов'янську цього року витратять понад 25 мільйонів гривень
17:29
ЗСУ уразили авіазавод «МіГ» та підприємство з виготовлення ракет для ППО
16:54
У Добропіллі відбувся обвал породи на шахті: є жертва
16:42
Українські війська знищили «екзотичну» північнокорейську РСЗВ у Харківській області
16:23
Укриття у Слов’янську можуть вмістити понад 26 тисяч осіб
15:59
Андріївка Краматорського району залишилася без світла через атаки армії РФ
15:51
БПЛА атакували авіаційний завод у Московській області: на підприємстві обрушилася стіна
15:27
У російській Тулі безпілотники атакували район найбільших військових заводів РФ — ЗМІ
14:39
Лубінець визнав, що доповідь про теракт у Оленівці не пов'язана з ООН
14:34
ГУР та партизани підірвали російську базу в окупованому Мелітополі: ліквідовані росгвардійці
14:16
Стала відома сума штрафу за несвоєчасне уточнення даних у «Резерв+»
13:53
Армія РФ завдала ударів по Лиману: загорілися понад 10 будинків, виникла масштабна лісова пожежа
13:52
Повітряні Сили назвали кількість збитих БПЛА РФ за добу
12:58
Росія б'є FPV-дронами по ключових маршрутах постачання на Донечтині
12:55
Президент України підтвердив атаку росіян на Одесу: місцева влада повідомляє про 8 постраждалих
12:26
На «Геранях» РФ помічено нові деталі та цинічні написи
усі новини
ВІДЕО
Армія РФ за 11 днів вбила 17 цивільних у Покровській громаді: ситуація складна Армія РФ за 11 днів вбила 17 цивільних у Покровській громаді: ситуація складна
11 липня, 19:29
Північнокорейська РСЗВ Type 75 на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська знищили «екзотичну» північнокорейську РСЗВ у Харківській області
11 липня, 16:42
Удар по авіаційному заводу у Московській області. Фото: кадр із відео БПЛА атакували авіаційний завод у Московській області: на підприємстві обрушилася стіна
11 липня, 15:51
Президент України підтвердив атаку росіян на Одесу: місцева влада повідомляє про 8 постраждалих Президент України підтвердив атаку росіян на Одесу: місцева влада повідомляє про 8 постраждалих
11 липня, 12:55
Знищена російська БМД у Часовому Яру. Фото: кадр із відео ЗСУ спалили бронемашину з російським десантом і відбили штурм у Часовому Яру
11 липня, 11:56
Одеса сьогодні зазнала атаки російських дронів — місцеві жителі пишуть про влучання у будівлю ТЦК. Фото: Одеса INFO Безпілотники вдарили по Одесі: жителі повідомляють про влучання у ТЦК
11 липня, 11:21

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір