На укриття у Слов'янську цього року витратять понад 25 мільйонів гривень

Укриття у Слов'янську. Фото: Facebook/Вадим Лях

У міському бюджеті Слов’янська на 2025 рік передбачено 6 мільйонів 700 тисяч гривень на закінчення капітального ремонту та облаштування сховища у «Міській клінічній лікарні» по вулиці Шевченка, 44.



Таку інформацію «Новинам Донбасу» надала Слов’янська міська військова адміністрація у відповіді на запит.



Зазначається, що у цьому році вже придбали та встановили п’ять одиниць модульних захисних споруд на суму 1 млн 983 тисячі гривень. Це сховище у лікарні ремонтують вже третій рік. Загалом на нього витратили понад 18 мільйонів гривень. Найбільшу закупівлю на суму понад 8 млн гривень провели у грудні 2023 року із приватним підприємством «Інженерно-виробничий центр "Вектор"». Ця компанія зареєстрована 14 років тому, її основний вид діяльності неспеціалізована гуртова торгівля. Юридична адреса наразі місто Ірпінь Київської області. До 2023 року «ІВЦ "Вектор"» майже не брав участь у закупівлях. Але за 2023-2025 отримав підрядів на десятки мільйонів гривень.



Крім цього, понад 1 мільйон гривень із місцевого бюджету виділили на ремонт захисних споруд у чотирьох житлових будинках. Провели капітальний ремонт підвалів для облаштування найпростіших укриттів у семи закладах освіти на суму 8 млн 349 тисяч гривень. З них з місцевого бюджету виділили 4 млн 709 тисяч. Інше — коштом субвенцій.



Також у Слов’янську для захисту населення у цьому році вже придбали та встановили 20 мобільних укриттів. Це коштувало 9 млн 810 тисяч 848 гривень. З місцевого бюджету виділено 5 млн 874 тисячі, ще 950 тисяч надала Благодійна організація «ВБФ "Допомагати просто"», майже 3 млн — це кошти шляхом отримання субвенцій. Ці укриття встановлені на зупинках громадського транспорту та у місцях найбільшого скупчення людей.



Нагадаємо, загалом укриття у Слов'янську Донецької області розраховані на 26 704 особи.