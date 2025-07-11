Рятувальники доставили технічну воду мешканцям прифронтової Дружківки

У Дружківці Донецької області на початку червня через ремонт магістрального водопроводу призупинено подачу води. Працівники ДСНС змогли доставити до прифронтового міста 5000 літрів води. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Щоб допомогти жителям прифронтової Дружківки, рятувальники Донеччини доставили 5 000 літрів технічної води. Через пошкодження водопроводів в окремих регіонах така допомога є життєво необхідною», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що Добропільське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Вода Донбасу» повідомляє, що внаслідок бойових дій пошкоджено лінію електропередач 35 кВ, у зв'язку з чим без електропостачання залишилася водонасосна станція «Золота криниця».
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