Політв'язень Коломієць повернувся до України після 10 років за ґратами у РФ: на кордоні його забрали до ТЦК

В Україну повернувся політв'язень. Фото: Кримська правозахисна група

Політв'язень Андрій Коломієць повернувся до України після понад 10 років ув'язнення. Його засудили до РФ за участь у Євромайдані. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Укрінформ.



За його словами, 7 липня Росія депортувала до грузинського пункту пропуску громадянина України, політв'язня Андрія Коломійця, який брав участь в акціях Євромайдану та був затриманий 15 травня 2015 року Росією у Криму. За політизованими, неправдивими звинуваченнями його було засуджено «Київським судом міста Сімферополь» до 10 років позбавлення волі.



Після того, як дипломати встановили контакт із Коломійцем, йому оформили нові документи. Подальше повернення організували спільно з посольствами України у Грузії та Молдові. Вже у п'ятницю, 11 липня, Коломієць перетнув український кордон.



Як зазначається, росіяни затримали чоловіка у 2015 році, коли той поїхав на зустріч зі своєю майбутньою дружиною. Його засудили до 10 років ув'язнення, звинувативши в нібито нападі на бійців спецпідрозділу «Беркут» у Києві під час Революції гідності.



Як повідомлялося, 10 червня 2016 року Коломійця засудили до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його звинуватили у замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу МВС України «Беркут» під час подій на Майдані у Києві. Звинувачення проти українця репрезентувала Наталія Поклонська, тодішній окупаційний прокурор Криму.



У Кримській правозахисній групі підтвердили, що чоловік в Україні, проте розповіли, що його доправили до ТЦК.



«Андрій має рішення Комісії та документи про те, що був позбавлений особистої свободи внаслідок агресії проти України. Таким чином, Андрій належить до категорії осіб, які мають право на відстрочення відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у слідчому ізоляторі російського Новочеркаська помер засуджений до 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримськотатарський активіст Джеміль Гафаров.

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