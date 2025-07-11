Америка відновила постачання військової допомоги Україні

Україна працює з партнерами над новими постачаннями, над великим виробництвом зброї в Україні та забезпеченням нашої армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
«Ми працюємо зараз із партнерами над новими постачаннями, над великим виробництвом зброї в Україні та над великим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості вже, ми чекаємо ще домовленостей, ми будемо працювати для цього наступні тижні. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше коштів, більше захисту піднебіння, більше систем ППО. Це є ключовим пріоритетом», — заявив він.
Зеленський заявив про політичні сигнали високого рівня від Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів.
«Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня — добрі сигнали, зокрема, від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями — постачання відновлено», — повідомив глава держави.
Крім того, Україна продовжить працювати з американською стороною на військовому рівні, також очікуються санкції проти РФ.
Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа роздумує про те, щоб надіслати Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot.
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