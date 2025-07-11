У Києві вбили полковника СБУ: військовий експерт розповів деталі події

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак упевнений, що за вбивством полковника Служби безпеки України стоїть не дилетант, а справжній професіонал, зокрема, група осіб. Про це він заявив в ефірі Еспресо.
«Хоча якість відео, на якому зафіксували вбивство полковника СБУ, я гадаю, що працював професіонал. Це зробив точно не якийсь дилетант. Тут було 5 пострілів із пістолета, до того ж із глушником. Тому, як на мене, працював професіонал. Наразі слідчі СБУ та Національної поліції виконують великий обсяг роботи з пошуку вбивці», — зазначив він.
За словами Ступака, зараз важливо зробити експертизу тих гільз, які залишились на місці вбивства. Крім того, правоохоронні органи мають з'ясувати, чи фігурував цей пістолет в Україні раніше, а також провести допити свідків.
Експерт також припустив, що вбивцю чекали після виконання.
Раніше ми писали, що у Голосіївському районі Києва вранці, 10 липня, сталася стрілянина. Народний депутат України Олексій Гончаренко та низка українських ЗМІ повідомили, що було вбито полковника Служби безпеки України.
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