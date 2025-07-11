В окупованій Горлівці постраждав чоловік під час атаки БПЛА

Захоплена Горлівка у п'ятницю, 11 липня, кілька разів потрапила під обстріл. Відомо, що один чоловік постраждав. Про це повідомив «голова» угрупування «ДНР» Денис Пушилін.
За його словами, у Центрально-Міському районі Горлівки внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника постраждав 34-річний чоловік.
Йому надали медичну допомогу.
Раніше ми писали, що під час ліквідації пожежі в Микитівському районі окупованої Горлівки відбулася атака дронів, стверджують угрупування «ДНР». Внаслідок удару поранення отримали вісім пожежників. Вони у лікарні.
Переможемо цензуру разом!