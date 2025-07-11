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В окупованій Горлівці постраждав чоловік під час атаки БПЛА

11 липня 2025, 22:45

В окупованій Горлівці постраждав чоловік під час атаки БПЛА

Захоплена Горлівка у п'ятницю, 11 липня, кілька разів потрапила під обстріл. Відомо, що один чоловік постраждав. Про це повідомив «голова» угрупування «ДНР» Денис Пушилін.

За його словами, у Центрально-Міському районі Горлівки внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника постраждав 34-річний чоловік.

Йому надали медичну допомогу.

Раніше ми писали, що під час ліквідації пожежі в Микитівському районі окупованої Горлівки відбулася атака дронів, стверджують угрупування «ДНР». Внаслідок удару поранення отримали вісім пожежників. Вони у лікарні.

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Денис Пушилін
@novosti.dn.ua

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