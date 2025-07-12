Призначено нового «голову» Нової Каховки — росіянина Оганєсова

Новим окупаційним «главою» Нової Каховки став громадянин Росії Володимир Оганєсов. Про це повідомляють пабліки на тимчасово окупованих територіях.
До цього призначення він був заступником так званої адміністрації окупованого Каланчацького району.
За відкритими даними, Оганєсов причетний до вимагання грошей у місцевих жителів і підприємців, а також до отримання хабарів у місцевій лікарні.
Він — офіцер запасу, брав участь у військових операціях у Сирії, а з 24 лютого 2022 року — у повномасштабній війні проти України.
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