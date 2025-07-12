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ЗСУ вдарили по залізничній станції та підстанції під Маріуполем

12 липня 2025, 14:20

ЗСУ вдарили по залізничній станції та підстанції під Маріуполем

Фото з місця удару у районі Кальчика. Фото з місця удару у районі Кальчика.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про удари по окупованому Маріуполю та околицях.

За його даними, було уражено:

  • залізнична станція,
  • електричну підстанцію, що живить значну частину Маріуполя, Волновахи та прилеглих районів.

Підстанцію частково відновлено, а ось залізнична інфраструктура зазнала серйозних ушкоджень: кілька теплотягів і десятки (порожніх) цистерн виведені з ладу, пошкоджено колію. Рух поїздів до та з Маріуполя буде призупинено щонайменше на кілька діб.

Також було уражено об'єкт окупантів на захід від Кальчика. По ночі туди прибули три екіпажі «швидких», які доправили 12 поранених до госпіталю в Кальміуському районі Маріуполя. Уточнюються дані про загиблих і знищену техніку.

Факт удару по об'єктах енергетики підтвердила і Маріупольська міськрада. Унаслідок атаки сталися відключення світла в мікрорайоні Курчатова та селищах Мирний і Волонтерівка.

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втрати російської армії атакована залізнична інфраструктура Маріуполя удар по об'єктах енергетики

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