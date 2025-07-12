ЗСУ вдарили по залізничній станції та підстанції під Маріуполем

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про удари по окупованому Маріуполю та околицях.
За його даними, було уражено:
Підстанцію частково відновлено, а ось залізнична інфраструктура зазнала серйозних ушкоджень: кілька теплотягів і десятки (порожніх) цистерн виведені з ладу, пошкоджено колію. Рух поїздів до та з Маріуполя буде призупинено щонайменше на кілька діб.
Також було уражено об'єкт окупантів на захід від Кальчика. По ночі туди прибули три екіпажі «швидких», які доправили 12 поранених до госпіталю в Кальміуському районі Маріуполя. Уточнюються дані про загиблих і знищену техніку.
Факт удару по об'єктах енергетики підтвердила і Маріупольська міськрада. Унаслідок атаки сталися відключення світла в мікрорайоні Курчатова та селищах Мирний і Волонтерівка.
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