Танк і БТР ЗСУ знищили позиції РФ на Харківщині

На Харківщині екіпажі танка і БТР-4Е «Буцефал» 3-ї окремої танкової Залізної бригади ЗСУ провели злагоджену атаку і знищили укріплення російських військ у лісопосадці. Відео операції опублікував СтратКом ЗСУ.
Найкращий подарунок до свята – успішна боєва робота.— UA_StratCom (@StratCom_AFU) July 12, 2025
Вчора вранці на Харківщині екіпажі танка спільно з БТР-4Е «Буцефал» 3-ї окремої танкової Залізної бригади провели злагоджену атаку.
Ворожі сили, що укріпилися в лісосмузі, були знищені точним і рішучим вогнем. pic.twitter.com/EHQkrFXLq1
«Ворожі сили, що укріпилися в лісосмузі, були знищені точним і рішучим вогнем», - йдеться в описі.
Також на Південно-Слобожанському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції українських сил у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.
За добу підтверджені втрати російських військ склали: 1070 осіб, 1 бойову броньовану машину, 31 артсистему і 90 одиниць автомобільної техніки.
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