ГУР перехопило наказ РФ відрізати голови українським полоненим

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало аудіозапис, на якому польовий командир 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ наказує обезголовити українських військовополонених і насадити голови на піки.
«Голову відрізати, на піки посадити, викинути нах..й», — чути на записі голос ватажка 2-ї десантно-штурмової роти 155-ї обрмп Тихоокеанського флоту Росії.
Наказ був перехоплений 10 липня 2025 року. Зараз цей підрозділ веде бойові дії на Сумщині.
155-та бригада відома численними воєнними злочинами — зокрема, під час окупації Київської області. Через постійні втрати її неодноразово доукомплектовували мобілізованими.
Раніше Сили безпеки України завдавали точкових ударів по штабу цієї частини. 2 липня 2025 року на Курщині було ліквідовано командира бригади — полковника Сергія Ільїна.
За участь у геноциді українців бригада отримала статус «улюбленців Кремля»: прапор 155-ї показували на пресконференції Путіна в грудні 2024 року.
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