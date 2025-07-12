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Росія почала бити «Шахедами» по блокпостах на Донеччині

12 липня 2025, 18:58

Росія почала бити «Шахедами» по блокпостах на Донеччині

Удар «Шахеда» по блокпосту. Удар «Шахеда» по блокпосту.

Російські дрони-камікадзе типу «Шахед» (Герань-2) почали бити по блокпостах українських Сил оборони на Донеччині. Відео одного з таких ударів оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.

На кадрах видно, як дрон пролітає на середній висоті та спрямовується на блокпост у прифронтовій зоні. Ймовірно, йдеться про спробу порушити логістику або деморалізувати особовий склад.

Згідно з офіційним зведенням Генерального штабу ЗСУ, лише за 12 липня на Покровському напрямку противник здійснив 36 штурмових атак. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак противника.

Загалом протягом доби РФ застосувала по позиціях ЗСУ:

  • 75 авіаударів
  • 135 керованих авіабомб
  • 3390 дронів-камікадзе

Цілеспрямовані удари по блокпостах можуть свідчити про спроби паралізувати оборонні вузли, ускладнити переміщення резервів і створити тиск на тилову координацію.

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