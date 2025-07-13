Обстріл Донеччини: троє загиблих, семеро поранених — Філашкін

Росія продовжує вбивати: нові втрати серед мирних жителів Донеччини, йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.



За 12 липня внаслідок ворожих обстрілів російської армії на Донеччині загинули троє мирних жителів — у Слов'янську, Мирнограді та Білозерському. Ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Ці дані не включають інформацію про втрати у Маріуполі та Волновасі, де точну статистику встановити неможливо через окупацію, йдеться у повідомленні голови Донецької ОВУ.

Тим часом із Костянтинівської міської територіальної громади вдалося евакуювати ще двох людей. Вони вирішили залишити небезпечну зону і переселитися до безпечніших регіонів України.

Нагадаємо, щонайменше 4 особи загинули та 5 отримали поранення внаслідок вчорашніх обстрілів Донецької області.