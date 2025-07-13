Трамп уперше може виділити фінансову допомогу для України

Президент Америки Дональд Трамп може схвалити нове фінансування для України. Це відбувається вперше з моменту його вступу на посаду президента США у січні. Про це повідомили в CBS News численні дипломатичні джерела.
Співрозмовники видання вказали, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями масовано атакувала Україну за допомогою ракет та безпілотників.
Раніше американський лідер натякнув, що планує відправити Україні більше оборонної зброї. За кілька днів до цього його адміністрація призупинила деякі постачання зброї. Один із чиновників Білого дому назвав цей крок частиною ширшого глобального огляду постачання зброї. При цьому джерело можливого нового фінансування для України не зрозуміле.
Американські чиновники заявили, що Трамп має у своєму розпорядженні 3,85 мільярда доларів, що залишилися після президентських повноважень Байдена зі скорочення фінансування, які можуть бути використані для відправки техніки до України.
Крім того, Трамп має можливість конфіскувати близько 5 мільярдів доларів із заморожених російських активів.
Нагадаємо, Великобританія підпише угоду про постачання Україні понад 5 тисяч зенітних ракет виробництва компанії Thales.
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