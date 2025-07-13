Допомога на відновлення: до Райського та Новогригорівки на Донеччині доставили будівельні матеріали

Дружківська міська військова адміністрація спільно з благодійним фондом «Янголи Спасіння» передали будівельні набори мешканцям сіл Райське та Новогригорівка, що входять до Дружківської громади. Про це повідомив «Оперативний Краматорськ».
Матеріали призначені для негайного ремонту пошкоджених будинків. У кожен комплект входять ОСБ-плити, брезент, плівка, дошки, монтажна піна та інші засоби для тимчасового відновлення житла.
Така підтримка допомагає знизити наслідки руйнувань та зберегти будинки у стані, придатному для проживання, йдеться у повідомленні.
Мешканці прифронтових сіл Дружківської громади одержують будівельні набори. Джерело: t.me/Oper_KramatorsK
Нагадаємо, за 12 липня внаслідок ворожих обстрілів російської армії на Донеччині загинули троє мирних жителів — у Слов'янську, Мирнограді та Білозерському. Ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.