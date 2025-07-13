В Україні ліквідували агентів ФСБ РФ, які вбили полковника СБУ у Києві

Служба безпеки України під час проведення спецоперації ліквідувала агентів російських спецслужб, які вчинили вбивство полковника СБУ Івана Воронича у Києві. Спецоперацією керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними слідства, вбивство українського захисника скоїли дві людини — чоловік та жінка. Їхній куратор наказав їм стежити за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом куратор передав кілерам координати схованки, де знаходився пістолет із глушником.
«Агентурно-бойова група ФСБ РФ була заздалегідь маршрутизована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тому їх ліквідовано», — зазначив глава СБУ Василь Малюк.
Раніше ми писали, що у Голосіївському районі Києва вранці, 10 липня, сталася стрілянина. Народний депутат України Олексій Гончаренко та низка українських ЗМІ повідомили, що було вбито полковника Служби безпеки України.
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