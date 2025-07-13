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Армія РФ понад 20 разів обстріляла Донеччину за добу: знищено будинки

13 липня 2025, 11:58

Армія РФ понад 20 разів обстріляла Донеччину за добу: знищено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 12 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак знищено приватні будинки, а також пошкоджено магазини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Усього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини», - зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони:



Покровський район. У Добропіллі поранено людину. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Покровську поранено 2 людини. У Білозерському загинула людина, зруйновано авто.



Краматорський район. В Озерному Лиманської громади знищено 30 приватних будинків, ще 5 — у Зарічному. В Олександрівці пошкоджено крамницю і 2 автівки. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 будинків і 4 адмінбудівлі. В Андріївці пошкоджено лінію електропередач і вантажівку. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків і газогін.



Раніше ми писали, що в ніч на 13 липня, неділю, Слов'янськ зазнав чергової атаки з боку російських сил.

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Вадим Філашкін
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