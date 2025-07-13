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Окупаційна влада Маріуполя відібрала квартиру у 90-річного мешканця

13 липня 2025, 12:56

Окупаційна влада Маріуполя відібрала квартиру у 90-річного мешканця

Окупаційна влада Маріуполя вилучила квартиру у 90-річного місцевого жителя, який не покидав місто ні на день від початку бойових дій.

Після руйнування його житла внаслідок російського вторгнення чоловік був змушений переїхати до гуртожитку. Про це пише ASTRA.

За опублікованою інформацією, його квартира в одному з будинків, що відновлюється, була офіційно визнана «безхазяйною». Незважаючи на те, що пенсіонер живий і робить спроби через суд відновити втрачені документи, влада вже готується передати його житло в муніципальну власність.

За словами активістів, він живий і його право підтверджено. Але доки пенсіонер завершить процес відновлення документів, його квартира вже перейде у власність міста.

Випадок не є поодиноким — все частіше майно мешканців, які живі, визнається «безхазяйним» та відчужується на користь муніципалітету.

Нагадаємо, у квітні 2025 року окупаційна влада Маріуполя опублікувала черговий список адрес, за якими житло визнали «безхазяйним». Новий список складається із 446 адрес.

Дивіться відео, підготовлене журналістами «Новин Донбасу», як у мешканців районів Гавані та Слобідки у Маріуполі російська влада відбирає землю, щоб звести там комерційні будівлі та багатоповерхові будинки.

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