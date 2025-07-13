Дрони-перехоплювачі за цей тиждень збили сотні російських «Шахедів» — Зеленський

Росія за тиждень запустила по Україні 1800 дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб та 83 ракети різних типів. Як відомо, дрони-перехоплювачі за цей тиждень збили сотні російських ударних безпілотників типу Shahed. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збитків російсько-іранських «шахедів» за цей тиждень», — зазначив він.
Зеленський подякував усім, хто готовий інвестувати в захист життя.
«Шахеди» — один із російських способів затягувати війну. Мусимо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємось на виконання всіх домовленостей, які посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, «сімки» та всіх партнерів», — підсумував глава держави.
Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 13 липня атакувала територію України за допомогою 60 ударних БПЛА типу Shahed та дронів різних типів. Протиповітряна оборона збила 20 БПЛА.
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