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Четверо постраждалих на Харківщині та одна загибла на Херсонщині: наслідки російських обстрілів

13 липня 2025, 14:14

Четверо постраждалих на Харківщині та одна загибла на Херсонщині: наслідки російських обстрілів

Четверо постраждалих на Харківщині та одна загибла на Херсонщині: наслідки російських обстрілів

Нацполіція України повідомляє про наслідки чергових російських атак на Харківську та Херсонську області.

На Харківщині внаслідок ворожих ударів постраждали чотири особи. Окупанти завдали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп'янському районам, застосовуючи авіаційні бомби та безпілотники. Пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру.

У Куп'янську внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки як приватні, так і багатоквартирні. Виникли пожежі. Травми отримали двоє чоловіків та жінка.

У селі Слобожанське уламкові поранення отримав ще один чоловік — за попередніми даними, через скидання боєприпасу з ворожого FPV-дрону.

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики. Вони надавали допомогу постраждалим, ліквідували наслідки ударів та документували злочини окупантів.

Евакуація із небезпечних районів триває. Усі охочі залишити зони обстрілів можуть звернутися до поліції за телефоном 102, уточнюється у повідомленні.

Результати російських обстрілів на Харківщині. ФОТО Національної поліції України

На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна жінка, ще двоє людей отримали поранення. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів, застосовуючи артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню та безпілотники.

У Дніпровському районі Херсона 86-річна жінка загинула в квартирі після артилерійського удару. Окрім того, російські безпілотники скинули вибухівку у двори житлових будинків. Постраждали чоловік 43 років та жінка 49 років.

Внаслідок атак у Херсоні пошкоджено автомобілі, газопровід низького тиску, багатоквартирні будинки, інфраструктуру маслозаводу та адміністративну будівлю районної ради.

Наслідки удару по Херсонщині. ФОТО Національної поліції України

Як і в інших регіонах, на місцях пригод працювали правоохоронці, рятувальники та медики, фіксуючи наслідки ворожих атак та надаючи необхідну допомогу.

Нагадаємо, вранці, 13 липня, по Слов'янську було завдано авіаудар із застосуванням керованої авіаційної бомби (КАБ). Після нічної атаки це повторний високоточний удар по місту. Спочатку його атакували «шахеди», а вдень КАБі вдарили в район залізничного вокзалу.

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