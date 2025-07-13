Вбивцями полковника СБУ виявилися іноземці

Полковника Служби безпеки України Івана Воронича вбили іноземці. Жінка та чоловік були громадянами іншої країни. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Фігуранти, виконуючи завдання ворожої спецслужби, отримали інформацію про місце знаходження схованки зі зброєю, за допомогою якої і вчинили це зухвале вбивство. Після скоєного зловмисники намагалися «залягти на дно», проте завдяки спільній роботі поліції та СБУ було встановлено їхнє місце знаходження», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом слідчим управлінням поліції Києва здійснювалось досудове розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України – зазіхання на життя працівника правоохоронного органу.
Наразі тривають подальші слідчі та процесуальні дії.
Раніше ми писали, що у Голосіївському районі Києва вранці, 10 липня, сталася стрілянина. Народний депутат України Олексій Гончаренко та низка українських ЗМІ повідомили, що було вбито полковника Служби безпеки України.
Крім того, Служба безпеки України під час проведення спецоперації ліквідувала агентів російських спецслужб, які вчинили вбивство полковника СБУ Івана Воронича у Києві. Спецоперацією керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.
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