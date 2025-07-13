Руїни Бахмута: Росія вивозить залишки зруйнованих будинків із міста

У районі окупованого Бахмута російські військові масово розбирають зруйновані житлові будинки, вивозять цеглу та використовують її для «відновлення» інфраструктури на тимчасово захоплених територіях.



Про це повідомляє рух опору на ТОТ України «Жовта стрічка».



За даними активістів, у самому Бахмуті та прилеглих селах, куди майже не пускають цивільних, зафіксовано випадки, коли цеглу з руїн закидують у вантажівки та відправляють углиб окупованих районів. Один із напрямків — Маріуполь.

Судячи з маркування на транспортних засобах, логістику вивезення здійснює білгородська компанія «Трансюжстрой», яка, очевидно, виступає оператором цієї схеми.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя вилучила квартиру у 90-річного місцевого жителя, який не покидав місто ні на день з початку бойових дій.