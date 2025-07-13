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Дрони вдарили по НПЗ у Кстові РФ: місто частково знеструмлено

13 липня 2025, 16:47

Дрони вдарили по НПЗ у Кстові РФ: місто частково знеструмлено

У Кстові лунали вибухи. Фото: скріншот У Кстові лунали вибухи. Фото: скріншот

У ніч проти 13 липня у місті Кстово Нижегородської області РФ лунали вибухи. Під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляють російські телеграм-канали, а також телеграм-канал «Маріуполь. Опір».

Внаслідок атаки багато районів залишилися без електропостачання, а вибухи було чути навіть у містах на захід від обласного центру.



Губернатор регіону Гліб Нікітін підтвердив, що місто потрапило під дронову атаку, проте без подробиць.

«Сьогодні (13 липня) над територією Нижегородської області успішно відбито атаку ворожих БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає», — написав він у телеграм.

Раніше ми писали, що в ніч проти 11 липня українські військовослужбовці вдарили по Луховицькому авіаційному заводу ім. Вороніна та Конструкторському бюро приладобудування ім. академіка Шипунова.

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