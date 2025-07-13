Армія РФ наблизилася до кордону Дніпропетровської області

Російські війська продовжують спроби проникнути на територію Дніпропетровської області України та вже наблизилися до її адміністративного кордону. Про це заявив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.
До слова, російських військ на території області немає.
«Станом зараз ворог на території Дніпропетровщини не перебуває. Йдеться про те, що вони взяли під контроль хоча б якусь територію на самій адмінкордону або за нею, не йдеться», — зазначив він.
При цьому Трегубов заявив, що українські військовослужбовці припиняють усі спроби російських окупантів зайти на територію Дніпропетровської області.
«Диверсійні групи теоретично можуть проникати. Якщо йдеться про те, що пройшло кілька людей і після цього їх було знищено. Навіть фактів, що були в значній кількості помічені такі заходи, у мене нема», — резюмував спікер.
Раніше ми писали, що російська армія захопила населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адміністративного кордону Дніпропетровщини та Донеччини. Села знаходяться біля Дачного Покровського району, яке хочуть окупувати росіяни, проте Сили оборони намагаються не дати армії РФ закріпитись у населеному пункті.
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