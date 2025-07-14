Безпілотники атакували Мелітополь: що відомо

У районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області на ранок 14 липня було зафіксовано атаку безпілотного літального апарату (БПЛА).



У Мелітопольському районі пролунала серія вибухів. У період з 23:30 до 01:15 було зафіксовано кілька ударів по території в районі села Терпеньє, що розташоване на північний схід від міста.



Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Подробиці та масштаби руйнувань уточнюються.



Крім того, місцеві жителі повідомили про значну кількість безпілотників, які прямували транзитом у бік Криму. Пізніше, в проміжку між 04:00 та 06:00, вибухи було чутно у селі Веселе.

При цьому окупаційна влада Мелітополя повідомила, що звуки пострілів та вибуху у південній частині міста були пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони.

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