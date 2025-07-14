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ЗСУ відзвітували про збиті дрони та ракети за ніч

14 липня 2025, 08:58

ЗСУ відзвітували про збиті дрони та ракети за ніч

ППО України. ППО України.

У ніч на 14 липня (з 18:30 13 липня) російські війська атакували Україну із застосуванням чотирьох зенітних керованих ракет С-300/400, випущених із Курської області, а також 136 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними на 08:30, сили ППО збили 61 ударний дрон Shahed і безпілотники інших типів на півночі, сході та в центрі країни.



Крім того, 47 дронів-імітаторів було подавлено засобами РЕБ або втрачено противником. Зафіксовано 28 влучень дронів у 10 локаціях, а також падіння уламків на 4 об'єктах.

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