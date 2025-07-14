Окупанти ввели «світло за домовленістю» на півдні України

У селах окупованої частини Херсонської області жителям запропонували «домовлятися» з окупантами про графіки електропостачання. Про це повідомляє рух українського спротиву на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».
Згідно з новою схемою, тим, хто зуміє домовитися з окупаційною владою, надають більше годин світла. Решта ж частіше залишаються без електропостачання.
За даними руху, у селах, де старости активно співпрацюють із російськими військовими та здають місцевих мешканців, вимкнення світла відбуваються значно рідше.
Нагадаємо, що на Луганщині окупанти відключають газ і світло в прифронтових містах і селах за найменшу заборгованість.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях