Окупанти ввели «світло за домовленістю» на півдні України

«Світло — за лояльність»: в окупованих селах Херсонщини електрику дають за домовленістю із загарбниками. Фото: «Жовта Стрічка»

У селах окупованої частини Херсонської області жителям запропонували «домовлятися» з окупантами про графіки електропостачання. Про це повідомляє рух українського спротиву на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».



Згідно з новою схемою, тим, хто зуміє домовитися з окупаційною владою, надають більше годин світла. Решта ж частіше залишаються без електропостачання.



За даними руху, у селах, де старости активно співпрацюють із російськими військовими та здають місцевих мешканців, вимкнення світла відбуваються значно рідше.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти відключають газ і світло в прифронтових містах і селах за найменшу заборгованість.