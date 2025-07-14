Білоруський вертоліт збив російський дрон над Гомельщиною

Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, що прямував у бік України. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в українській розвідці.
Інцидент стався 12 липня. Вертоліт Мі-24 сил протиповітряної оборони Білорусі знищив російський безпілотник типу «Гербера» під час патрулювання.
За даними співрозмовників, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські дрони. Один із них був виявлений і збитий білоруським екіпажем.
Міністерство оборони Білорусі офіційно не коментувало інциденту. За інформацією джерел, уламки збитого дрона впали в Гомельській області.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що українські гелікоптери збивають «Шахеди».
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях