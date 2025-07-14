Донеччина: ранок 14 липня — загиблі, поранені та руйнування

Минулої доби на Донеччині зафіксовано численні обстріли, які призвели до загибелі мирних жителів та руйнування інфраструктури. Найбільше постраждав Краматорський район.



Про це йдеться у повідомленні голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, станом на ранок 14 липня.



У Покровському районі в селі Бокове Білозерської громади внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, також пошкоджено інфраструктуру.

У Добропіллі двоє місцевих жителів отримали поранення. У селі Володимирівка Шаховської громади пошкоджено 13 приватних будинків.

У Краматорському районі постраждали одразу кілька населених пунктів. У Лимані пошкоджено житловий будинок, гуртожиток та адміністративну будівлю. У селі Лозове зруйновано будинок та літню кухню. В Андріївці пошкоджено два будинки, адмінбудівлю та легковий автомобіль.

У Слов'янську поранено двох людей. У Костянтинівці постраждали троє людей, зруйновано будинок, адміністративне приміщення та дві машини.

У Бахмутському районі , в місті Сіверск, пошкоджено три приватні будинки.

За минулу добу російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини.



З прифронтових територій евакуйовано 68 осіб, у тому числі 9 дітей.

Нагадаємо, вночі 14 липня, близько 02:00, два ударні безпілотники типу «шахед» атакували Слов'янськ у Краматорському районі Донецької області.