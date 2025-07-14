У Раді розглянуть продовження мобілізації — до 5 листопада

Президент України Володимир Зеленський 14 липня 2025 року подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — з 7 серпня по 5 листопада 2025 року.

Як повідомляє «24 канал», це вже шістнадцяте продовження із початку повномасштабної агресії Росії у лютому 2022 року.



Законопроєктами передбачається збереження поточного режиму воєнного стану та мобілізації — з 7 серпня по 5 листопада. Згідно з процедурою, документи спочатку розгляне профільний комітет парламенту, після чого їх буде винесено на голосування у сесійній залі.

Очікується, що Рада ухвалить рішення цього пленарного тижня більшістю голосів, йдеться у повідомленні.