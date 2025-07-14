ЗСУ знищили два елітних FPV-розрахунки армії РФ

Розвідники ВБПаК розвідроти 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» на Північно-Слобожанському напрямку виявили та скоригували авіаудар по ворожих розрахунках FPV-дронів — одній із пріоритетних цілей на фронті. Відео операції опубліковано на сторінці бригади.
За словами військових, у них були точні розвіддані про присутність ворога в конкретному квадраті. Під час додаткової розвідки вдалося зафіксувати антену і підтверджену присутність російських сил. Повторний виліт підтвердив наявність засобів зв'язку і техніки.
Потім — точна взаємодія з Повітряними силами: бійці викликали та скоригували чотири авіаудари по позиціях противника.
«Дабл-комбо по росіянах: знищено два FPV-розрахунки. Тепер із цієї точки вже ніхто не злітає і не перехоплює», — йдеться у повідомленні.
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