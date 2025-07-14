ГУР показало роботу наземного робота «Лють» по знищенню позицій військ РФ

Спеціальні підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України масштабують використання наземних роботизованих комплексів під час бойових операцій.
Зокрема, вони застосовують наземний роботизований комплекс (НРК) «Лють» на фронті в Сумській області. Про це повідомило ГУР та опублікувало відповідне відео.
Характеристики НРК «Лють» такі:
Зазначається, що «Лють» щільним кулеметним вогнем накриває загарбників, досягнувши позицій росіян.
Створена точка вогневого придушення противника дозволяє маневрувати іншим залученим до операції силам і засобам.
Раніше повідомлялося, що бійці Третьої штурмової бригади зачистили ворожі укріплення на Харківському напрямку, взявши російських окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.
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