МіГ-29 ЗСУ вдарив JDAM по окупантах у школі в Кам'янському

Кадр точкового удару МіГ-29 ЗСУ із застосуванням авіабомби GBU-62 JDAM-ER по позиціях російських штурмових груп у будівлі школи в Кам'янському, Запорізький напрямок.

МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ застосував високоточну авіабомбу GBU-62 JDAM-ER для ураження штурмових груп РФ на Запорізькому напрямку. Про це повідомили в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».



Російські штурмові групи зайняли будівлю школи та кілька будівель у селі Кам'янське, розташованому за 48 км від Запоріжжя.

Удар по штурмгрупах РФ у Кам'янському. Точна геолокація: 47.543810, 35.365806

Спочатку українська авіація завдала удару по ворожих позиціях. Однак, як з'ясувалося, частина штурмовиків вижила. Тоді пілоти зробили попередження — але безрезультатно.



«Що ж, милосердям виявилося — добити вцілілих окупантів, які валялися під руїнами», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив командний пункт батальйону російських військ у селі Нестерянка Запорізької області.