МіГ-29 ЗСУ вдарив JDAM по окупантах у школі в Кам'янському

МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ застосував високоточну авіабомбу GBU-62 JDAM-ER для ураження штурмових груп РФ на Запорізькому напрямку. Про це повідомили в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».
Російські штурмові групи зайняли будівлю школи та кілька будівель у селі Кам'янське, розташованому за 48 км від Запоріжжя.
Удар по штурмгрупах РФ у Кам'янському. Точна геолокація: 47.543810, 35.365806
Спочатку українська авіація завдала удару по ворожих позиціях. Однак, як з'ясувалося, частина штурмовиків вижила. Тоді пілоти зробили попередження — але безрезультатно.
«Що ж, милосердям виявилося — добити вцілілих окупантів, які валялися під руїнами», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив командний пункт батальйону російських військ у селі Нестерянка Запорізької області.
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