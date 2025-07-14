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«Павутина»: РФ будує бункери на авіабазах

14 липня 2025, 12:53

«Павутина»: РФ будує бункери на авіабазах

Після української операції «Павутина», проведеної 1 червня, Росія почала посилювати захист своїх воєнних аеродромів.

За даними аналітиків, на авіабазі Халіно в Курській області російські військові звели близько десяти укріплених бункерів із земляним покриттям, дванадцять бетонних укриттів без насипу, а також вісім ангароподібних споруд прямо на пероні.

Джерело: ISW

Крім того, два бетонні бункери були побудовані на авіабазі Саки в тимчасово окупованому Криму. При цьому на іншій кримській авіабазі Джанкой ознаки будівельних робіт відсутні, йдеться у звіті ISW.

Джерело: ISW

Також наголошується, що на авіабазах Біла (Іркутська область) та Оленья (Мурманська область), які також стали цілями українських сил під час операції «Павутина», досі видно уламки пошкоджених бомбардувальників.

Нагадаємо, після атаки українських безпілотників, внаслідок якої було знищено щонайменше 12 літаків стратегічної авіації, Росія перекинула десятки бомбардувальників на віддалені від українських кордонів авіабази.

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Авіабаза Павутина
@novosti.dn.ua

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