Росія атакувала Херсон: четверо поранених, серед них жінка

Близько 11:00 російські війська атакували Дніпровський район Херсона за допомогою безпілотника. Під удар потрапили двоє чоловіків, які перебували на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.
Чоловіки 75 та 57 років отримали вибухові та осколкові травми. Наразі вони перебувають у лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Пізніше, близько полудня, окупанти завдали удару по центральній частині міста. Під обстріл потрапив 71-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму.
Також повідомляється про 57-річну жінку, яка постраждала внаслідок цього ж обстрілу. Її доправили до медичного закладу, де вона проходить додаткове обстеження.
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