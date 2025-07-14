Удар ЗСУ по штабу 155 бригади в Коренево Курської області: Загинуло щонайменше шість командирів

Внаслідок українського удару по Коренево в Курській області 2 липня 2025 року загинуло понад десять російських військовослужбовців зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Серед них щонайменше шестеро високопоставлених офіцерів. Про це пише «Нова газета. Європа».

Як мінімум 6 командирів 155-ї елітної бригади загинули під час удару по Курській області. Що про них відомо?

Загиблі офіцери:

Генерал-майор Михайло Гудков



Посада: заступник головнокомандувача Військово-морського флоту Росії з берегових військ та артилерії.

Скрин з телеграм-каналу Міноборони РФ Призначений на цю посаду лише наприкінці березня 2025 року після візиту Путіна на атомний крейсер «Архангельськ». Путін говорив, що до зони відповідальності генерала входитиме командування всією морською піхотою Військово-морського флоту та всіма ракетними та артилерійськими береговими військами. Він також назвав 155-у бригаду однією з найкращих у Збройних силах РФ.



Восени 2023 року Гудков отримав першу медаль «Золота Зірка» «за мужність, героїзм та вміле командування підлеглими з'єднаннями».



Служив в армії з 2000 року, у 2016–2018 брав участь у війні у Сирії. З початку повномасштабного вторгнення командував 155 бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту в Україні.



Путін оголосив, що його ім'ям назвуть вулицю в Донецьку, школу на території Донецької області підконтрольній угрупованню «ДНР» та філію Нахімовського морського училища в окупованому Маріуполі.



Полковник Сергій Ільїн



Посада: командир 155-ї окремої гвардійської Курської орденів Жукова та Суворова бригади морської піхоти.



Уродженець села Мусірми у Чувашії. Інформація про його загибель спочатку була опублікована адміністрацією Урмарського муніципального округу Чувашії, але пізніше його видалили.



Z-воєнкор Котенок повідомив, що Ільїн загинув 2 липня при ракетному ударі ЗСУ по командному пункту в Курській області. Похорон пройшов 11 липня. Полковник Леонід Башкардін



Посада: начальник штабу 155-ї бригади морської піхоти.



Повідомлення про загибель поширив український блогер та колишній військовий Анатолій Штефан. Загинув 2 липня за того ж ракетного удару по штабу в Курській області.



Підполковник Наріман Шихалієв



Посада: офіцер морської піхоти (докладніше посаду не уточнювали).

Інформацію про загибель підтвердив губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко. Похорон пройшов 5 липня в Дербенті.



Капітан другого рангу Олександр Шипунов



Посада не уточнювалася (за званням – капітан 2 рангу, тобто офіцер флоту).



Загибель відзначалася у повідомленнях українських блогерів та у некрологах, помічених у соцмережі X (раніше Twitter). На некрологи про Муртазалієва та Шипунова також звернув увагу блогер у соцмережі X з ніком Necro Mancer.



Майор Шаміль Муртазалієв



Посада: помічник начальника штабу 155-ї бригади морської піхоти.



Про загибель повідомили український блогер Анатолій Штефан та автор Necro Mancer у соцмережі X. Загинув при тому ж ударі 2 липня.

Удар України по Коренево. Що відомо?

Українські сили завдали ракетного удару по населеному пункту Коренево в Курській області Росії на початку липня. За повідомленнями російських та українських джерел, удар припав по передовому командному пункту 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.



За даними видання «Комерсант», вогневий наліт стався під час побудови особового складу.



Місцеве видання «Попіл» повідомляло, що ракети системи HIMARS вразили приватний будинок, де знаходився штаб. У некролозі організації морпіхів «Тайфун» йдеться про чотири прямі попадання в передовий пункт управління.



Внаслідок удару загинули понад десять російських військовослужбовців, включаючи щонайменше шістьох високопосадовців.



155-та бригада брала участь у війні з Україною із самого початку. Як повідомляла українська військова розвідка, військові звідти причетні до вбивств мирних жителів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області, а також у розстрілах військовополонених.



Пізніше президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив загиблого генерал-майора Михайла Гудкова медаллю «Золота Зірка» і заявив про присвоєння 155-й бригаді його імені.