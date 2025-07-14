Під Єйськом атаковано об'єкт ППО — пошкоджено станцію радіолокації

У Краснодарському краї внаслідок нічної атаки безпілотника постраждала станція радіолокації, розташована на позиціях ППО Міноборони Росії неподалік Єйська.
За даними джерел ASTRA, інцидент стався в районі селищ Симонівка та Комсомолець у ніч проти 11 липня.
Внаслідок атаки було поранено одного військовослужбовця. Жителі прилеглих населених пунктів не постраждали.
Нагадаємо, це не перша атака на Єйськ. 21 червня було завдано удару по військовому полігону 726-го навчального центру ППО — військова частина 33859 — у місті Єйськ у Краснодарському краї РФ.