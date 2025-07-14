Окупанти віддали частину складів ТОТ Донеччини росіянам

Окупаційна адміністрація зобов'язала підприємства на тимчасово окупованій території Донецької області тримати свої склади порожніми щонайменше на третину. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».
Активісти зазначають, що звільнені площі передають у безоплатне користування російським компаніям. Це окупаційна влада називає «заохоченням інвестора».
Місцеві підприємці скаржаться, що в результаті втрачають товарні запаси та контроль над логістикою, а бізнес стає вразливим до зовнішнього управління.
Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині зафіксовано численні обстріли, які призвели до загибелі мирних мешканців та руйнування інфраструктури.
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