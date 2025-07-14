Зеленський у Києві зустрівся зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом

У Києві відбулася зустріч Зеленського з Келлогом

Сьогодні, 14 липня, у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із спеціальним представником президентом США Кітом Келлогом.

Зеленський зазначив, що головними темами розмови були посилення ППО, спільне провадження, закупівля оборонного озброєння та санкції.

«Дякую Кіту Келлогу за цей візит до України. Вдячний президенту Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу», — сказав він.

Кіт Келлог прибув до Києва сьогодні вранці. Його візит до України триватиме приблизно тиждень.

Водночас, у Москві розраховують на продовження посередницьких зусиль спеціального представника президента США Кіта Келлога під час його візиту в Україну. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу в понеділок, 14 липня.