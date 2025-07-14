Масований обстріл Дніпропетровщини: троє поранених, зруйновано будинки та техніка

Нічний обстріл Дніпропетровської області російськими військами спричинив серйозні наслідки. Внаслідок атаки ударних безпілотників по Дніпровському району постраждали троє мирних жителів.



Дві 13-річні дівчинки отримали поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані. Про це повідомляється на сайті ДСНС Дніпропетровської області.



Через удар виникла масштабна пожежа, що охопила близько 1000 м². Вогонь знищив три житлові будинки, два гаражі, чотири господарські будівлі, а також лісовий масив. Згоріли сім автомобілів, ще чотири пошкоджені уламками.

Крім того, удари припали на Криворізький район, де також спалахнули пожежі та пошкоджено інфраструктуру. У Нікопольському районі фіксувалися атаки FPV-дронів та артилерійські обстріли, але, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.



Портал новин «На повестке Днепр» опублікував відео, що показує наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, 14 липня, об 11:00, російські війська атакували Дніпровський район Херсона за допомогою безпілотника. Під удар потрапили двоє чоловіків, які перебували на зупинці громадського транспорту.