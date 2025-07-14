Син першого глави угрупування «ДНР» увійшов до складу ЦК КПРФ

До складу ЦК КПРФ увійшов син першого очільника угрупування «ДНР» Захарченка. Фото із соцмереж

Сергія Захарченка, сина першого голови угрупування «ДНР», обрано до Центрального Комітету КПРФ. Це рішення було ухвалено на ХІХ з'їзді партії, що пройшов 11 липня 2025 року, пише сьогодні ДАН.

Зазначається, що перший секретар Комітету Донецького регіонального відділення КПРФ Борис Литвинов привітав Сергія Захарченка з обранням до ЦК, наголосивши на його розумінні відповідальності, покладеної на члена Центрального Комітету.

«Сергій висловив подяку Геннадію Андрійовичу Зюганову, Казбеку Куцуковичу Тайсаєву та республіканській партійній організації за рекомендації для обрання його членом ЦК КПРФ і сказав, що постарається виправдувати довіру товаришів та партії і підтвердити справами», — зазначив Литвинов.

У 2023 році Сергій Захарченко став членом КПРФ. Партквиток йому та іншим військовослужбовцям із Донбасу вручив особисто голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов, привітавши новоспечених комуністів із вступом до лав партії.

Литвинов також відвідав Сергія Захарченка у лікарні, де той проходить відновлення після пожежі внаслідок обстрілу. Він зазначив, що незважаючи на стан здоров'я, Захарченко цікавиться партійними справами та подіями.

«Сергію зробили операцію з пересадки шкіри. Поки що наказано лише постільний режим. Але думки у Сергія про службу, про хлопців-комсомольців, про партійні події», — розповів Литвинов.