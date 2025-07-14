Аномальна спека, що встановилася в регіоні, увечері 13 липня змінилася на сильний вітер і грозами. Стихія пошкодила лінії електропередачі, повалила дерева, зірвала покрівлі будинків та викликала перебої у подачі газу.

14 липня без електропостачання залишаються понад 100 тисяч споживачів у низці районів окупованої Луганської області.



Найскладніша ситуація фіксується в Антрацитівському, Краснолучському, Лутугинському, Первомайському, Перевальському, Стахановському, Лисичанському, Старобільському, Рубіжанському та Сєвєродонецькому районах.



Частина мешканців Новоайдарського району виявилася без газопостачання. Також у цьому районі згоріли повністю або частково зруйновані вогнем кілька приватних будинків.

За останні три доби в регіоні виникли три осередки природних ландшафтних пожеж. У рятувальній службі при «ЛНР» заявили, що всі пожежі локалізовані. Це означає, що їх продовжують гасити, але вогонь не поширюється.



У неділю, 13 липня, окупований Донецьк накрила потужна курна буря. Пориви вітру валили дерева, деякі з яких падали на припарковані автомобілі. Дерево впало на дитину, 10-річний хлопчик не вижив.