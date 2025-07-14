Кулеба анонсував запуск компенсацій за житло на окупованих територіях

Банк розвитку Ради Європи братиме участь у механізмі компенсації за житло на окупованих територіях України. Фото Олексій Кулеба/Facebook

В Україні стартує перший етап виплат компенсацій людям з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України-міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, під час Міжнародної конференції з відновлення URCC2025 досягнуто домовленості щодо залучення Банку розвитку Ради Європи до запуску механізму компенсацій. У рамках домовленостей буде виділено 80 млн євро для першого етапу виплати компенсацій через програму «єВідновлення».

Кулеба зазначив, що це рішення стосується громадян, які не мають доступу до свого майна, але мають право на нього.

«Компенсацію можна буде використовувати для купівлі житла, зокрема за іпотечною програмою, якщо людина не має іншого житла на підконтрольній території. На першому етапі ініціатива охоплюватиме учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих захисників та захисниць України. Ми вперше запускаємо інструмент, який враховує специфіку втрати житла на ТОТ і дозволяє людям отримати підтримку», — сказав віце-прем'єр.

Він додав, що із Банком розвитку Ради Європи також підписано нову угоду на 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло в рамках програми «єВідновлення».

«За сертифікатом людина може придбати квартиру, приватний будинок чи інвестувати у будівництво нового житла замість зруйнованого внаслідок російської агресії. Це дозволить підтримати близько 3000 сімей, тобто близько 7000 осіб», – повідомив міністр.