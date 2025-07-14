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«Шахеди» атакували Златопіль у Харківській області: загинула одна людина, ще 10 – поранені

14 липня 2025, 17:30

«Шахеди» атакували Златопіль у Харківській області: загинула одна людина, ще 10 – поранені

Наслідки атаки на Златопіль. Фото: Національна поліція Наслідки атаки на Златопіль. Фото: Національна поліція

14 липня о 12:00 два дрони-камікадзе «Шахед» вдарили по місту Златопіль Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Пошкоджені котельня, будинки, господарські приміщення, адміністративна будівля та автомобілі.

Внаслідок атаки загинула 57-річна жінка. Ще 10 людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення.

У пресслужбі Національної поліції у Харківській області уточнили, що серед постраждалих дорослих – п'ять жінок та чотири чоловіки.

Нагадаємо, що 14 липня війська РФ з артилерії вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка.

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