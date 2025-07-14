«Шахеди» атакували Златопіль у Харківській області: загинула одна людина, ще 10 – поранені

14 липня о 12:00 два дрони-камікадзе «Шахед» вдарили по місту Златопіль Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Пошкоджені котельня, будинки, господарські приміщення, адміністративна будівля та автомобілі.
Внаслідок атаки загинула 57-річна жінка. Ще 10 людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення.
У пресслужбі Національної поліції у Харківській області уточнили, що серед постраждалих дорослих – п'ять жінок та чотири чоловіки.
Нагадаємо, що 14 липня війська РФ з артилерії вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка.